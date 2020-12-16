Синоптики попереджають про небезпеку на дорогах: прогноз погоди у Львові та області на 17 грудня
Синоптики передбачють, що 17 грудня на дорогах Львівщини буде туман та ожеледиця, тому людям потрібно бути уважними під час руху. Атмосферний тиск зростатиме, а потепління чекати поки не варто.
На дорогах Львова та області будуть ожеледиця та туман видимістю 200 – 500 метрів. Рівень небезпеки – жовтий. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба Львівського гідрометцентру.
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Прогноз погоди у Львові та Львівській області на 17 грудня
Синоптики прогнозують, що на Львівщині 17 грудня буде хмарно з проясненнями. Істотних опадів у Львові та області не передбачають.
Вранці та в першій половині дня на дорогах Львівщини буде туман видимістю 200 – 500 метрів. На деяких ділянках доріг зберігатиметься ожеледиця.
Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів за секунду. Атмосферний тиск зростатиме, а відносна вологість повітря дещо зменшиться.
Вночі у Львові та області температура становитиме від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. Вдень температура коливатиметься від 0 до 5 градусів тепла.
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