Синоптики передбачють, що 17 грудня на дорогах Львівщини буде туман та ожеледиця, тому людям потрібно бути уважними під час руху. Атмосферний тиск зростатиме, а потепління чекати поки не варто.

На дорогах Львова та області будуть ожеледиця та туман видимістю 200 – 500 метрів. Рівень небезпеки – жовтий. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба Львівського гідрометцентру.

Цікаво Новий рік 2021 у Львові: які заходи відбуватимуться у місті на свята

Прогноз погоди у Львові та Львівській області на 17 грудня

Синоптики прогнозують, що на Львівщині 17 грудня буде хмарно з проясненнями. Істотних опадів у Львові та області не передбачають.

Вранці та в першій половині дня на дорогах Львівщини буде туман видимістю 200 – 500 метрів. На деяких ділянках доріг зберігатиметься ожеледиця.

Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів за секунду. Атмосферний тиск зростатиме, а відносна вологість повітря дещо зменшиться.

Вночі у Львові та області температура становитиме від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. Вдень температура коливатиметься від 0 до 5 градусів тепла.

Зверніть увагу! На дорогах Львова та області 17 грудня зберігатиметься ожеледиця та туман видимістю 200 – 500 метрів. Тому водії й пішоходи, щоб зберегти своє та чуже здоров'я і життя, повинні дотримуватись простих правил та бути уважними на дорогах.