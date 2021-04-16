На Львівщині оголосили штормове попередження: прогноз погоди на 17 – 18 квітня
Надзвичайники оголосили штормове попередження на Львівщині через заморозки 17 та 18 квітня. Попри те, що наразі триває 2 місяць весни, погода залишається холодною.
Джерело:Львівський гідрометцентр
Дороги Львівщини 17 та 18 квітня вкриє ожеледиця. Вночі температура становитиме +1 градус.
До теми В Україні оголосили штормове попередження через заморозки
На Львівщині оголосили штормове попередження
У ДСНС повідомили, що синоптики прогнозують заморозки на поверхні ґрунту та місцями в повітрі вночі та вранці 17 й 18 квітня. Тож в області оголосили штормове попередження.
Головне управління ДСНС України у Львівській області звертається до населення проявляти пильність та обережність, перебуваючи на вулиці. За поганих погодних умов, зокрема, ожеледиці, водіям слід бути вкрай уважними,
– мовиться у повідомленні.
Надзвичайники закликають водіїв дотримуватись швидкісного режиму, дистанції та відмовитись від ризикованих маневрувань.
Прогноз погоди на 17 квітня
На Львівщині 17 квітня погоду визначатиме вплив атмосферного фронту від циклону над Київщиною. В області буде хмарно з проясненнями. Вночі та вранці падатимуть невеликий мокрий сніг та дощ. Проте вдень істотних опадів не прогнозують.
Вночі та вранці дороги вкриє ожеледиця. Вітер західний з переходом на північно-східний, 7 – 12 метрів за секунду.
Температура вночі коливатиметься від 1 до 6 градусів тепла, а вдень – від 5 до 10 градусів тепла.
Прогноз погоди на 17 квітня / Дані Укргідрометцентру
Зауважте Прогноз погоди в Україні на 17 квітня: мокрий сніг та дощ
Прогноз погоди на 18 квітня
За прогнозами синоптиків 18 квітня на Львівщині буде хмарно з проясненнями. Істотних опадів не очікують.
Вітер східний, 5 – 10 метрів за секунду. Температура вночі становитиме 1 – 6 градусів тепла, а вдень – 5 – 10 градусів тепла.
Прогноз погоди на 18 квітня / Дані Укргідрометцентру
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