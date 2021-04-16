Надзвичайники оголосили штормове попередження на Львівщині через заморозки 17 та 18 квітня. Попри те, що наразі триває 2 місяць весни, погода залишається холодною.

Дороги Львівщини 17 та 18 квітня вкриє ожеледиця. Вночі температура становитиме +1 градус.

До теми В Україні оголосили штормове попередження через заморозки

На Львівщині оголосили штормове попередження

У ДСНС повідомили, що синоптики прогнозують заморозки на поверхні ґрунту та місцями в повітрі вночі та вранці 17 й 18 квітня. Тож в області оголосили штормове попередження.

Головне управління ДСНС України у Львівській області звертається до населення проявляти пильність та обережність, перебуваючи на вулиці. За поганих погодних умов, зокрема, ожеледиці, водіям слід бути вкрай уважними,

– мовиться у повідомленні.

Надзвичайники закликають водіїв дотримуватись швидкісного режиму, дистанції та відмовитись від ризикованих маневрувань.

Прогноз погоди на 17 квітня

На Львівщині 17 квітня погоду визначатиме вплив атмосферного фронту від циклону над Київщиною. В області буде хмарно з проясненнями. Вночі та вранці падатимуть невеликий мокрий сніг та дощ. Проте вдень істотних опадів не прогнозують.

Вночі та вранці дороги вкриє ожеледиця. Вітер західний з переходом на північно-східний, 7 – 12 метрів за секунду.

Температура вночі коливатиметься від 1 до 6 градусів тепла, а вдень – від 5 до 10 градусів тепла.



Прогноз погоди на 17 квітня / Дані Укргідрометцентру

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Прогноз погоди на 18 квітня

За прогнозами синоптиків 18 квітня на Львівщині буде хмарно з проясненнями. Істотних опадів не очікують.

Вітер східний, 5 – 10 метрів за секунду. Температура вночі становитиме 1 – 6 градусів тепла, а вдень – 5 – 10 градусів тепла.



Прогноз погоди на 18 квітня / Дані Укргідрометцентру