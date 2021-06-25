Також на Львівщині прогнозують пориви шквального вітру. Під час злив його швидкість становитиме 17 – 25 метрів за секунду.

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Прогноз погоди на 25 червня

За прогнозом синоптиків, на Львівщині у п'ятницю, 25 червня, буде хмарно з проясненнями. Вночі істотних опадів не прогнозують. Проте вдень очікують короткочасні дощі, а місцями – сильні зливи, грози та град.

Вітер – південно-східний з переходом на північно-західний, 7 – 12 метрів за секунду. Під час грози очікують на пориви штормового вітру 17 – 22 метри за секунду, а в окремих районах – 25 метрів за секунду.

Температура вночі коливатиметься від 18 до 20 градусів тепла, а вдень – від 32 до 34 градусів тепла.



Прогноз погоди на 25 червня / Дані Укргідрометцентру

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Прогноз погоди на 26 червня

На Львівщині у суботу, 26 червня, також місцями пройдуть короткочасні грозові дощі. Вітер – північно-західний, 7 – 12 метрів за секунду.

Температура вночі становитиме 16 – 18 градусів тепла, а вдень – 25 – 27 градусів тепла.



Прогноз погоди на 26 червня / Дані Укргідрометцентру

Прогноз погоди на 27 червня

У неділю, 27 червня, в області прогнозують мінливу хмарність. Вночі істотних опадів не буде. Проте вдень знову очікують короткочасні дощі та грози.

Вітер – північно-західний, 7 – 12 метрів за секунду. Температура вночі коливатиметься від 16 до 18 градусів тепла, а вдень – від 25 до 27 градусів тепла.



Прогноз погоди на 27 червня / Дані Укргідрометцентру

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Прогноз погоди на 28 червня

На Львівщині у понеділок, 28 червня, також буде мінлива хмарність. Протягом доби істотних опадів не очікують, проте вдень ймовірні короткочасні грозові дощі.

Вітер – північно-західний зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду. Температура вночі становитиме 14 – 16 градусів тепла, а вдень – 26 – 28 градусів тепла.



Прогноз погоди на 28 червня / Дані Укргідрометцентру



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