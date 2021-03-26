За прогнозами синоптиків, на Львівщині наступного тижня, з 27 березня до 1 квітня, погода буде мінливою. Температура змінюватиметься з 17 – 20 градусів тепла до 4 – 9 градусів тепла.

Загалом протягом тижня суттєвих опадів не очікують. На Львівщину поступово приходить весняне тепло.

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Прогноз погоди на 27 березня

Синоптики не прогнозують опадів на Львівщині 27 березня. Вранці місцями буде туман. Вітер 5 – 10 метрів за секунду.

Температура вночі становитиме від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла, а в горах – 5 – 7 градусів морозу. Вдень температура коливатиметься від 12 до 17 градусів тепла.

Прогноз погоди на 28 березня

На Львівщині 28 березня стане дещо холодніше. В області буде хмарно з проясненнями. Часом падатиме дощ, який місцями змінюватиметься мокрим снігом.

На окремих ділянках доріг прогнозують ожеледицю. Вітер 9 – 14 метрів за секунду. Температура вночі становитиме 1 – 6 градусів тепла, а вдень – 4 – 9 градусів тепла.

Прогноз погоди на 29 березня

На Львівщині 29 березня суттєвих опадів не прогнозують. Проте у другій половині дня місцями падатиме дощ. Вітер 9 – 14 метрів за секунду.

Температура вночі коливатиметься від 1 градусу морозу до 6 градусів тепла, а вдень – від 4 до 9 градусів тепла.

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Прогноз погоди на 30 березня

Синоптики прогнозують, що 30 березня на Львівщині часом падатиме дощ. Вітер 7 – 12 метрів за секунду.

Температура вночі становитиме 1 – 6 градусів тепла, а вдень підніметься до 7 – 12 градусів тепла.

Прогноз погоди на 31 березня

На Львівщині 31 березня буде тепло та без опадів. Вітер 7 – 12 метрів за секунду.

Температура вночі становитиме 1 – 6 градусів тепла, а вдень – 12 – 17 градусів тепла.

Прогноз погоди на 1 квітня

Згідно з прогнозами синоптиків, 1 квітня на Львівщині буде тепло – очікують до 20 градусів тепла. А от з 2 квітня в області стане холодніше.



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