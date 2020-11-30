Синоптики прогнозують туман та ожеледицю на дорогах Львова. До кінця доби 30 листопада та вранці 1 грудня у місті буде туман, видимістю 200 – 500 метрів.

Упродовж 1 – 4 грудня на Львівських дорогах буде ожеледиця, а туман – 30 листопада та 1 грудня. Про це розповіли у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології, повідомила пресслужба Львівської міськради.

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Прогноз погоди у Львові на 1 грудня

У Львові 1 грудня буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Синоптики прогнозують вночі та вранці туман, а на дорогах – ожеледицю.

Вітер південно-східний, 7 – 12 метрів за секунду. Температура вночі становитиме 7 – 9 градусів морозу, а вдень – від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла.



Львівська мерія закликає усіх зважати на прогноз погоди й бути обережними під час руху. Зокрема, водії повинні обирати помірну швидкість та дотримуватись безпечної дистанції між автомобілями й вмикати фари. Своєю чергою, пішоходам необхідно носити взуття з неслизькими підошвами та переходити дорогу лише у спеціально відведених для цього місцях.