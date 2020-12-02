Синоптики прогнозують туман та ожеледицю на дорогах Львова. 3 грудня істотних опадів не буде, проте потепління чекати не варто.

На львівських дорогах 3 грудня буде ожеледиця. Синоптики також попереджають про туман на дорогах, видимістю 500 – 1000 метрів. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба Львівського гідрометцентру.

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Прогноз погоди у Львові на 1 грудня

У Львові 3 грудня істотних опадів не буде. Синоптики прогнозують вночі та вранці туман, а на дорогах – ожеледицю.

Вітер південно-східний, – вночі – слабкий, а вдень – поривчастий. Температура вночі становитиме 4 – 9 градусів морозу, а вдень – від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла.

Погіршення видимості в тумані становитиме 500 – 1000 метрів. Атмосферний тиск падатиме, а відносна вологість істотно не зміниться.

Зверніть увагу! Зважайте на прогноз погоди й будьте обережними під час руху. Зокрема, водії повинні обирати помірну швидкість та дотримуватись безпечної дистанції між автомобілями й вмикати фари. Своєю чергою, пішоходам необхідно носити взуття з неслизькими підошвами та переходити дорогу лише у спеціально відведених для цього місцях.