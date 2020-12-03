Потепління й штормовий вітер: прогноз погоди у Львові на 4 грудня
Синоптики прогнозують ожеледицю на дорогах Львова. 4 грудня передбачають погоду без істотних опадів, проте у місті подекуди буде штормовий вітер.
На львівських дорогах 4 грудня буде ожеледиця. Синоптики також попереджають про штормовий вітер 15 – 20 метрів за секунду. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба Львівського гідрометцентру.
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Прогноз погоди у Львові на 4 грудня
У Львові 4 грудня істотних опадів не буде. Синоптики прогнозують, що вночі та вранці на дорогах буде ожеледиця.
Вітер південно-східний, подекуди він посилюватиметься до штормових значень – 15 – 20 метрів за секунду. Температура вночі становитиме 2 – 7 градусів морозу, а вдень – 3 – 8 градусів тепла.
Атмосферний тиск та відносна вологість коливатимуться протягом усього дня
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