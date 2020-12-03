Синоптики прогнозують ожеледицю на дорогах Львова. 4 грудня передбачають погоду без істотних опадів, проте у місті подекуди буде штормовий вітер.

На львівських дорогах 4 грудня буде ожеледиця. Синоптики також попереджають про штормовий вітер 15 – 20 метрів за секунду. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба Львівського гідрометцентру.

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Прогноз погоди у Львові на 4 грудня

У Львові 4 грудня істотних опадів не буде. Синоптики прогнозують, що вночі та вранці на дорогах буде ожеледиця.

Вітер південно-східний, подекуди він посилюватиметься до штормових значень – 15 – 20 метрів за секунду. Температура вночі становитиме 2 – 7 градусів морозу, а вдень – 3 – 8 градусів тепла.

Атмосферний тиск та відносна вологість коливатимуться протягом усього дня

Зверніть увагу! Синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах Львова. Тому водії повинні обирати помірну швидкість, дотримуватись безпечної дистанції між автомобілями й вмикати фари. А пішоходам, своєю чергою, необхідно носити взуття з неслизькими підошвами та переходити дорогу лише у спеціально відведених для цього місцях.