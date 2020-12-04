Синоптики Львівського гідрометцентру прогнозують ожеледицю на дорогах Львова. 5 грудня у Львові та області подекуди буде туман та штормовий вітер.

Синоптики попереджають про ожеледицю та туман на львівських дорогах 5 грудня. Подекуди у місті та області траплятимуться пориви штормового вітру 15 – 20 метрів за секунду. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба Львівського гідрометцентру.

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Прогноз погоди у Львові та області на 5 грудня

У Львові 5 грудня погода буде хмарна з проясненнями. Істотних опадів не передбачають. Синоптики прогнозують, що вночі та вранці на дорогах міста та області буде ожеледиця та туман видимістю 200 – 500 метрів.

Вітер південно-східний 7 – 12 метрів за секунду. Вдень він посилюватиметься до штормових значень – 15 – 20 метрів за секунду.

Погода у Львові:

Температура вночі становитиме від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, а вдень – 6 – 8 градусів тепла.

Погода у Львівській області:

Температура вночі становитиме 2 – 3 градуси морозу, в горах – 4 – 7 градусів морозу. Синоптики передбачають, що вдень в області температура становитиме 4 – 9 градусів тепла.

Зверніть увагу! Синоптики Львівського гідрометцентру попереджають про ожеледицю та туман на дорогах Львова й області. Тому водії повинні обирати помірну швидкість, дотримуватись безпечної дистанції між автомобілями й вмикати фари. А пішоходам, своєю чергою, необхідно носити взуття з неслизькими підошвами та переходити дорогу лише у спеціально відведених для цього місцях.