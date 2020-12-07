Синоптики Львівського гідрометцентру прогнозують пориви штормового вітру у Львові та області 8 грудня. Опадів не передбачають, проте на Львівщині стане холодніше.

Синоптики попереджають про пориви штормового вітру 15 – 20 метрів за секунду. Рівень небезпеки – жовтий. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба Львівського гідрометцентру.

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Прогноз погоди у Львові та області на 8 грудня

Синоптики прогнозують, що у Львові та області 8 грудня погода буде хмарна з проясненнями. Істотних опадів не передбачають.

Вітер південно-східний 9 – 14 метрів за секунду. Подекуди вдень та вночі він посилюватиметься до штормових значень – 15 – 20 метрів за секунду.

Погода у Львові:

Температура вночі становитиме від 2 – 4 градуси морозу, а вдень – 0 – 2 градуси тепла.

Погода у Львівській області:

Температура вночі становитиме 1 – 6 градуси морозу. Синоптики передбачають, що вдень в області температура становитиме від 1 градусу морозу до 4 градусів тепла.

Зверніть увагу! Синоптики прогнозують пориви штормового вітру у Львові та області. Тому потрібно пам'ятати, що при сильному вітрі всі вікна у будинку необхідно щільно зачинити. Також, якщо ви опинились на вулиці, то тримайтесь якомога далі від рекламних щитів, ліній електропередач, дерев. Загроза зростає поблизу будинків, які ремонтують або будують. Тому не паркуйте автомобілі під нестійкими конструкціями.