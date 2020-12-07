Синоптики попереджають про пориви штормового вітру: прогноз погоди у Львові на 8 грудня
Синоптики Львівського гідрометцентру прогнозують пориви штормового вітру у Львові та області 8 грудня. Опадів не передбачають, проте на Львівщині стане холодніше.
Синоптики попереджають про пориви штормового вітру 15 – 20 метрів за секунду. Рівень небезпеки – жовтий. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба Львівського гідрометцентру.
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Прогноз погоди у Львові та області на 8 грудня
Синоптики прогнозують, що у Львові та області 8 грудня погода буде хмарна з проясненнями. Істотних опадів не передбачають.
Вітер південно-східний 9 – 14 метрів за секунду. Подекуди вдень та вночі він посилюватиметься до штормових значень – 15 – 20 метрів за секунду.
Погода у Львові:
Температура вночі становитиме від 2 – 4 градуси морозу, а вдень – 0 – 2 градуси тепла.
Погода у Львівській області:
Температура вночі становитиме 1 – 6 градуси морозу. Синоптики передбачають, що вдень в області температура становитиме від 1 градусу морозу до 4 градусів тепла.
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