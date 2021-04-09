За прогнозами синоптиків, на вихідні, 10 та 11 квітня, на Львівщині буде по-весняному тепло. Опадів не очікують, проте вночі ймовірна ожеледиця.

Погоду на Львівщині 10 та 11 квітня визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску. Вдень очікують до 16 градусів тепла.

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Прогноз погоди на Львівщині на 10 квітня

Синоптики прогнозують, що 10 квітня на Львівщині буде хмарно з проясненнями. Протягом доби опадів не очікують.

Вночі та вранці окремі ділянки доріг вкриє ожеледиця. Вітер південно-західний, 9 – 14 метрів за секунду.

Температура вночі коливатиметься від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла, а вдень – від 11 до 16 градусів тепла.



Прогноз погоди на 10 квітня / Дані Укргідрометцентру

Прогноз погоди на 11 квітня

На Львівщині 11 квітня спостерігатиметься мінлива хмарність. Опадів не прогнозують. Вітер південно-західний, 9 – 14 метрів за секунду.

Температура вночі становитиме від 1 градусу морозу до 4 градусів тепла, а вдень – 10 – 15 градусів тепла.



Прогноз погоди на 11 квітня / Дані Укргідрометцентру