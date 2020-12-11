Синоптики Львівського гідрометцентру попереджають про небезпеку на дорогах Львівщини 12 грудня. Вночі та вранці на дорогах буде ожеледиця та туман видимістю 200 – 500 метрів.

Синоптики попереджають про ожеледицю та туман на дорогах Львівщини вранці та вночі 12 грудня. Рівень небезпеки – жовтий. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба Львівського гідрометцентру.

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Прогноз погоди у Львові та області на 12 грудня

Синоптики прогнозують, що на Львівщині 12 грудня буде хмарно. Вночі та вранці місцями пройдуть дощі та мокрий сніг. Вдень істотних опадів не передбачають.

Синоптики попереджають про небезпечні природні явища. На дорогах Львівщини вночі та вранці буде ожеледиця та туман видимістю 200 – 500 метрів.

Вітер південно-східний, помірний. Атмосферний тиск та відносна вологість повітря протягом дня істотно не зміняться.

Температура у Львові та області вночі становитиме від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. Вдень температура коливатиметься від 1 до 6 градусів тепла.

Зверніть увагу! На дорогах Львівщини 12 грудня буде туман та ожеледиця. Тому водії та пішоходи, щоб зберегти своє та чуже здоров'я і життя, повинні дотримуватись простих правил та бути уважними на дорогах.