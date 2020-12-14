Синоптики Львівського гідрометцентру попереджають про небезпеку на дорогах Львівщини 15 грудня. Вночі та вранці на дорогах буде ожеледиця та туман видимістю 200 – 500 метрів.

Синоптики попереджають про ожеледицю та туман на дорогах Львівщини вранці та вночі 15 грудня. Рівень небезпеки – жовтий. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба Львівського гідрометцентру.

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Прогноз погоди у Львові та області на 15 грудня

Синоптики прогнозують, що на Львівщині 15 грудня буде хмарно з проясненнями. Істотних опадів у Львові та області не передбачають.

Синоптики попереджають про небезпечні природні явища. На дорогах Львівщини вночі та вранці буде ожеледиця та туман видимістю 200 – 500 метрів.

Вітер південно-східний 5 – 10 метрів за секунду. Погоду 15 грудня визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску.

Прогноз погоди у Львові

Вночі у Львові температура становитиме від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. Вдень температура коливатиметься від 1 до 3 градусів тепла.

Прогноз погоди у Львівській області

Температура у Львівській області вночі становитиме від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла, а вдень – коливатиметься від 0 до 5 градусів тепла.