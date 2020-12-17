На дорогах будуть туман і ожеледиця: прогноз погоди у Львові та області на 18 грудня
Синоптики Львівського гідрометцентру попереджають, що 18 грудня на дорогах Львівщини будуть туман та ожеледиця, тому людям потрібно бути уважними під час руху. Погоду визначатиме поле підвищеного тиску, проте у Львові та області дещо потеплішає.
На дорогах Львова та області будуть ожеледиця та туман видимістю 200 – 500 метрів. Рівень небезпеки – жовтий. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба Львівського гідрометцентру.
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Прогноз погоди у Львові та Львівській області на 18 грудня
Синоптики прогнозують, що на Львівщині 18 грудня погода буде хмарна з проясненнями. Істотних опадів у Львові та області не передбачають.
Вранці та в першій половині дня на дорогах Львівщини буде туман видимістю 200 – 500 метрів та ожеледиця.
Вітер південно-західний, 5 – 10 метрів за секунду. Погоду визначатиме поле підвищеного тиску.
Погода у Львові 18 грудня
Вночі у Львові температура становитиме від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. Вдень температура коливатиметься від 0 до 5 градусів тепла.
Погода у Львівській області 18 грудня
Вночі у Львівській області температура становитиме від 0 до 2 градусів тепла, а вдень – від 2 до 4 градусів тепла.
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