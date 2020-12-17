Синоптики Львівського гідрометцентру попереджають, що 18 грудня на дорогах Львівщини будуть туман та ожеледиця, тому людям потрібно бути уважними під час руху. Погоду визначатиме поле підвищеного тиску, проте у Львові та області дещо потеплішає.

На дорогах Львова та області будуть ожеледиця та туман видимістю 200 – 500 метрів. Рівень небезпеки – жовтий. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба Львівського гідрометцентру.

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Прогноз погоди у Львові та Львівській області на 18 грудня

Синоптики прогнозують, що на Львівщині 18 грудня погода буде хмарна з проясненнями. Істотних опадів у Львові та області не передбачають.

Вранці та в першій половині дня на дорогах Львівщини буде туман видимістю 200 – 500 метрів та ожеледиця.

Вітер південно-західний, 5 – 10 метрів за секунду. Погоду визначатиме поле підвищеного тиску.

Погода у Львові 18 грудня

Вночі у Львові температура становитиме від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. Вдень температура коливатиметься від 0 до 5 градусів тепла.

Погода у Львівській області 18 грудня

Вночі у Львівській області температура становитиме від 0 до 2 градусів тепла, а вдень – від 2 до 4 градусів тепла.

Зверніть увагу! На дорогах Львова та області 17 грудня зберігатиметься ожеледиця та туман видимістю 200 – 500 метрів. Тому водії й пішоходи, щоб зберегти своє та чуже здоров'я і життя, повинні дотримуватись простих правил та бути уважними на дорогах.