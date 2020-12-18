Синоптики Львівського гідрометцентру попереджають, що 19 грудня на дорогах Львова та області знову будуть туман та ожеледиця. Погоду визначатиме поле підвищеного тиску.

На дорогах Львова та області будуть ожеледиця та туман видимістю 200 – 500 метрів. Рівень небезпеки – жовтий. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба Львівського гідрометцентру.

Цікаво Україну огорнуть тумани: де буде погана видимість

Прогноз погоди у Львові та Львівській області на 19 грудня

Синоптики прогнозують, що на Львівщині 19 грудня буде хмарно з проясненнями. Істотних опадів у Львові та області не передбачають.

Вранці та в першій половині дня на дорогах Львівщини буде туман видимістю 200 – 500 метрів та ожеледиця.

Вітер південно-східний, 5 – 10 метрів за секунду. Погоду визначатиме поле підвищеного тиску.

Погода у Львові

Вночі у Львові температура становитиме від 0 до 2 градусів морозу. Вдень температура коливатиметься від 2 до 4 градусів тепла.

Погода у Львівській області

19 грудня вночі у Львівській області температура становитиме від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла, а вдень – від 1 до 6 градусів тепла.

Зверніть увагу! На дорогах Львова та області 19 грудня зберігатиметься ожеледиця та туман видимістю 200 – 500 метрів. Тому водії й пішоходи, щоб зберегти своє та чуже здоров'я і життя, повинні дотримуватись простих правил та бути уважними на дорогах.