Синоптики Львівського гідрометцентру прогнозують, що 22 грудня у Львові та області буде хмарна погода. На дорогах Львівщини передбачають легкий туман, але опадав не буде.

На дорогах Львівщини подекуди буде легкий туман. Погоду визначатиме проходження атмосферного фронту від циклону над Норвезьким морем. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба Львівського гідрометцентру.

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Прогноз погоди у Львові та Львівській області на 22 грудня

Синоптики прогнозують, що на Львівщині 22 грудня буде хмарно. Істотних опадів у Львові та області не передбачають. Лише у другій частині дня, ймовірно, падатиме дощ.

Вранці та в першій половині дня на дорогах Львівщини буде слабкий туман. Вітер південний, 7 – 12 метрів за секунду.

Протягом дня атмосферний тиск падатиме, а відносна вологість повітря дещо зменшиться. Погоду визначатиме проходження атмосферного фронту від циклону над Норвезьким морем.

Вночі у Львові та області температура становитиме від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. Вдень температура коливатиметься від 1 до 6 градусів тепла.