Синоптики Львівського гідрометцентру прогнозують, що 23 грудня у Львові та області буде хмарна погода з проясненнями. На дорогах Львівщини передбачають ожеледицю, але у місті та області стане дещо тепліше.

На дорогах Львівщини подекуди буде ожеледиця. Синоптики також прогнозують пориви штормового вітру. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба Львівського гідрометцентру.

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Прогноз погоди у Львові та Львівській області на 23 грудня

Синоптики прогнозують, що на Львівщині 23 грудня буде хмарно з проясненнями. У Львові та області падатиме дощ, а місцями – мокрий сніг. Погоду визначатиме проходження атмосферних фронтів з заходу.

На окремих ділянках доріг Львівщини буде ожеледиця. Вітер – південно-західний, 7 – 12 метрів за секунду. Вночі та вранці очікують, що він посилюватиметься до штормових значень – 15 – 20 метрів за секунду.

Прогноз погоди у Львівській області на 23 грудня

Вночі у Львівській області температура становитиме від 0 до 5 градусів тепла. Вдень температура коливатиметься від 2 до 7 градусів тепла.

Прогноз погоди у Львові на 23 грудня

У Львові вночі температура становитиме від 0 до 2 градусів тепла, а вдень – від 3 до 5 градусів тепла.