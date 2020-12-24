Синоптики попереджають про небезпеку на дорогах Львівщини 25 грудня через ожеледицю та опади. У Львові та області буде мінлива погода, а вночі та вранці падатиме мокрий сніг.

Мінливу погоду на Львівщині 25 грудня спричинять атмосферні фронти від Білоруського циклону. Також синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища – ожеледицю на дорогах та мокрий сніг. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба Львівського гідрометцентру.

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Якою буде погода на Львівщині 25 грудня

Синоптики передбачають, що 25 грудня у Львові та області буде мінлива погода. Вночі на Львівщині падатимуть дощ та мокрий сніг. Вдень також буде невеликий мокрий сніг з переходом у сніг.

Синоптики попереджають про небезпеку на дорогах Львівщини з жовтим рівнем небезпеки – через опади погіршиться видимість. Вночі та вранці буде слабкий туман, а на дорогах – ожеледиця.

Вітер північно-західний – вночі він буде слабкий, а вдень – помірний. Протягом дня атмосферний тиск зростатиме, а відносна вологість повітря дещо зменшиться.

У Львові та області впродовж доби температура коливатиметься від 0 до 5 градусів тепла.