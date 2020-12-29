Синоптики Львівського гідрометцентру прогнозують, що погода на Львівщині 30 грудня буде хмарна. Дороги Львова та області вранці огорне ожеледиця, проте напередодні Нового року стане тепліше.

Погоду на Львівщині 30 грудня визначатиме проходження атмосферних фронтів від циклону над Данією. Вдень, ймовірно, падатиме дощ. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба Львівського гідрометцентру.

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Прогноз погоди у Львові та області 30 грудня

Синоптики львівського гідрометцентру розповіли, що 30 грудня погоду на Львівщині визначатиме проходження атмосферних фронтів від циклону над Данією.

У Львові та області буде хмарно з проясненнями. Вночі істотних опадів не передбачають. Проте вдень, ймовірно, часом падатиме дощ.

Синоптики попереджають, що вночі та вранці на окремих ділянках доріг Львівської області та Львова буде ожеледиця. Вітер південний, 5 – 10 метрів за секунду.

Температура вночі коливатиметься від 0 до 5 градусів тепла. Вдень температура становитиме 5 – 10 градусів тепла.

Атмосферний тиск протягом доби падатиме, а відносна вологість повітря дещо зменшиться.

Зверніть увагу! Синоптики Львівського гідрометцентру попереджають, що вночі та вранці 30 грудня дороги Львівщини огорне ожеледиця. Тому водіям та пішоходам потрібно бути максимально уважними під час руху. Водії повинні обирати помірну швидкість, щоб мати змогу загальмувати в разі потреби. Своєю чергою, пішоходам слід носити неслизьке взуття та переходити дорогу лише у відведених для цього місцях.