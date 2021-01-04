Пройдуть сильні дощі: прогноз погоди у Львові та області на 5 січня
Синоптики Львівського гідрометцентру передбачають, що 5 січня у Львові та області пройдуть дощі. Інколи вони будуть значні, а в горах випаде ще й мокрий сніг.
Погоду у Львові та області визначатиме проходження атмосферних фронтів з півдня. Синоптики очікують пориви штормового вітру 15 – 20 метрів за секунду. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба Львівського гідрометцентру.
Цікаво У Львові ремонтуватимуть електромережі: де не буде світла 5 січня
Прогноз погоди на Львівщині 5 січня
Синоптики Львівського гідрометцентру повідомили, що погоду на Львівщині визначатиме проходження атмосферних фронтів з півдня.
У Львові та області буде хмарно з проясненнями. На Львівщині дощитиме. Подекуди дощі будуть значними, а в горах падатимуть дощі з мокрим снігом.
Вітер південно-східний, 7 – 12 метрів за секунду. Інколи він посилюватиметься до штормових значень – 15 – 20 метрів за секунду.
Температура у Львові та Львівській області протягом доби коливатиметься від 2 до 7 градусів тепла.
Поділитися новиною