Прогноз погоди у Львові та області на 3 березня: Львівщину огорне туман

Синоптики Львівського гідрометцентру прогнозують, що 3 березня у Львові та області буде туман видимістю 500 – 1000 метрів. Дороги Львівщини залишаться вкритими ожеледицею.

Істотних опадів на Львівщині 3 березня не очікують. Проте через туман можливе погіршення видимості.

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Прогноз погоди у Львові та області на 3 березня

Синоптики прогнозують, що 3 березня на Львівщині буде хмарно з проясненнями й без істотних опадів. Вночі та вранці Львів та область огорне слабкий туман видимістю 500 – 1000 метрів.

Дороги вриє ожеледиця, тож водіям та пішоходам потрібно бути максимально уважними під час руху. Вітер південно-західний, 7 – 12 метрів за секунду.

Атмосферний тиск вночі зростатиме, а вдень – падатиме. Протягом доби відносна вологість повітря істотно не зміниться.

Температура вночі коливатиметься від 4 градусів морозу до 1 градусу тепла, а вдень – від 6 до 11 градусів тепла



Що робити водіям під час ожеледиці / Інфографіка 24 каналу