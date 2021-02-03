Прогноз погоди у Львові та області на 4 лютого: ожеледиця та мокрий сніг

Синоптики Львівського гідрометцентру прогнозують, що 4 лютого на Львіщині падатимуть дощ і мокрий сніг. Дороги Львова та області вкриє ожеледиця, тож водіям та пішоходам потрібно бути уважними під час руху.

Джерело: Львівський гідрометцентр

Синоптики прогнозують на Львівщині пориви штормового вітру. Атмосферний тиск протягом дня зростатиме.

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Прогноз погоди у Львові та області на 4 лютого

Погоду на Львівщині 4 лютого визначатиме проходження атмосферних фронтів від циклону над Білоруссю. У Львові та області буде хмарно.

Падатиме дощ, який змінюватиметься мокрим снігом. Дороги Львівщини огорне ожеледиця.

Вітер південно-західний з переходом у північно-західний, 9 – 14 метрів за секунду. Вночі місцями будуть пориви штормового вітру, 17 – 22 метри за секунду.

Температура впродовж доби коливатиметься від 3 до 8 градусів тепла. Вночі атмосферний тиск падатиме, а вдень – зростатиме. Відносна вологість повітря не зміниться.

Будьте дуже уважні та обережні під час руху, адже дороги Львівщини 4 лютого будуть вкриті ожеледицею. Водії повинні обирати помірну швидкість, щоб мати можливість загальмувати в разі потреби. Своєю чергою, пішоходам слід носити неслизьке взуття та переходити дорогу лише пішохідними переходами.