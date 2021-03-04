Прогноз погоди у Львові та області на 5 березня: на Львівщину повернулись хуртовини

Синоптики Львівського гідрометцентру прогнозують, що 5 березня на Львівщині падатиме сніг. У Львові та області будуть пориви штормового вітру та хуртовини.

Погоду на Львівщині 5 березня визначатиме проходження холодного атмосферного фронту з півночі. Синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах Львова та області.

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Прогноз погоди у Львові та області на 5 березня

На Львівщині 5 березня буде хмарно з проясненнями. Вночі падатиме дощ, який змінюватиметься снігом. Вранці та вдень прогнозують значний сніг та мокрий сніг. Можливе погіршення видимості під час опадів.

Дороги Львова та області огорне ожеледиця. Рівень небезпеки – "жовтий". Також прогнозують налипання мокрого снігу й слабку ожеледь.

Вітер північний, 7 – 12 метрів за секунду. Вдень місцями він посилюватиметься до штормових значень – 15 – 20 метрів за секунду.

Прогноз погоди у Львівській області

Температура у Львівській області впродовж доби коливатиметься від 1 градусу морозу до 4 градусів тепла.

Прогноз погоди у Львові

Температура у Львові впродовж доби становитиме 0 – 2 градуси тепла.



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