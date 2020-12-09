На Львівщині 10 грудня погода буде хмарна. Синоптики Львівського гідрометцентру попереджають про мокрий сніг та ожеледицю на дорогах Львова та області.

Синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах Львівщини. Рівень небезпеки – жовтий. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба Львівського гідрометцентру.

Читайте також Через ремонт електромереж 10 грудня у частині Львова вимкнуть світло: перелік адрес

Прогноз погоди у Львові та області на 10 грудня

Синоптики прогнозують, що на Львівщині 10 грудня буде хмарно. Вночі істотних опадів не передбачають, але вранці та вдень, ймовірно, буде мокрий сніг та дощ.

На дорогах Львова та області буде ожеледиця. Вітер південно-східний 9 – 14 метрів за секунду.

Температура вночі становитиме 0 – 5 градусів морозу. Синоптики передбачають, що вдень на Львівщині температура коливатиметься від 0 до 5 градусів тепла.

Протягом дня атмосферний тиск падатиме, але відносна вологість повітря істотно не зміниться.

Зверніть увагу! На дорогах Львівщини 10 грудня буде ожеледиця. Тому потрібно бути обережними на дорогах. Водії повинні вмикати фари, обирати помірну швидкість та дотримуватись безпечної дистанції між автомобілями. Пішоходи, своєю чергою, повинні носити взуття з неслизькими підошвами та переходити дорогу лише по пішохідних переходах.