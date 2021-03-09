Мороз до -10 та туман: прогноз погоди у Львові та області на 10 березня

Синоптики Львівського гідрометцентру прогнозують, що на Львівщині 10 березня вночі температура становитиме до 10 градусів морозу. Львів та область огорне туман.

Погоду на Львівщині 10 березня визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску та вплив висотної улоговини. Синоптики попереджають про небезпеку на дорогах.

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Прогноз погоди у Львові та області на 10 березня

Синоптики прогнозують, що 10 березня на Львівщині буде хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, а вдень, ймовірно, падатиме невеликий мокрий сніг.

Дороги Львова та області огорне ожеледиця. Тому водіям та пішоходам потрібно бути дуже уважними під час руху.

Вночі та вранці Львівщину вкриє слабкий туман. Вітер північно-східний, 5 – 10 метрів за секунду.

Температура вночі коливатиметься від 5 до 10 градусів морозу, а вдень – від 0 до 5 градусів тепла.

Синоптики Укргідрометцентру прогнозують різке похолодання в Україні з 10 березня. Подекуди температура вночі становитиме 13 градусів морозу.



Що робити водіям під час ожеледиці / Інфографіка 24 каналу