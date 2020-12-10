Туман та ожеледиця: прогноз погоди у Львові та області на 11 грудня
На Львівщині 11 грудня буде хмарно. Синоптики Львівського гідрометцентру попереджають про ожеледицю та туман видимістю 200 – 500 метрів на дорогах Львова та області.
Синоптики попереджають про ожеледицю та туман на дорогах Львівщини. Рівень небезпеки – жовтий. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба Львівського гідрометцентру.
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Прогноз погоди у Львові та області на 11 грудня
Синоптики прогнозують, що у Львові та області 11 грудня буде хмарно. Вночі істотних опадів не передбачають, але вранці та вдень місцями буде мокрий сніг і дощ.
На дорогах Львівщини буде ожеледиця, а вночі та вранці – туман видимістю 200 – 500 метрів. Вітер південно-східний 7 – 12 метрів за секунду. Вдень він буде поривчастим.
Погода у Львові
Температура вночі становитиме 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. Вдень у Львові температура коливатиметься від 2 до 4 градусів тепла.
Погода у Львівській області
Температура вночі становитиме 2 градусів морозу до 3 градусів тепла. Синоптики передбачають, що вдень на Львівщині температура коливатиметься від 1 до 6 градусів тепла.
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