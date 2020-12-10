На Львівщині 11 грудня буде хмарно. Синоптики Львівського гідрометцентру попереджають про ожеледицю та туман видимістю 200 – 500 метрів на дорогах Львова та області.

Синоптики попереджають про ожеледицю та туман на дорогах Львівщини. Рівень небезпеки – жовтий. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба Львівського гідрометцентру.

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Прогноз погоди у Львові та області на 11 грудня

Синоптики прогнозують, що у Львові та області 11 грудня буде хмарно. Вночі істотних опадів не передбачають, але вранці та вдень місцями буде мокрий сніг і дощ.

На дорогах Львівщини буде ожеледиця, а вночі та вранці – туман видимістю 200 – 500 метрів. Вітер південно-східний 7 – 12 метрів за секунду. Вдень він буде поривчастим.

Погода у Львові

Температура вночі становитиме 1 градусу морозу до 1 градусу тепла. Вдень у Львові температура коливатиметься від 2 до 4 градусів тепла.

Погода у Львівській області

Температура вночі становитиме 2 градусів морозу до 3 градусів тепла. Синоптики передбачають, що вдень на Львівщині температура коливатиметься від 1 до 6 градусів тепла.

Зверніть увагу! На дорогах Львівщини 11 грудня буде туман та ожеледиця. Тому водії повинні вмикати фари, обирати помірну швидкість та дотримуватись безпечної дистанції між автомобілями. Пішоходи, своєю чергою, повинні носити взуття з неслизькими підошвами та переходити дорогу лише по пішохідних переходах.