Прогноз погоди у Львові та області на 11 березня: на Львівщині знову сніжитиме
Синоптики Львівського гідрометцентру прогнозують, що вночі 11 березня на Львівщині падатиме сніг. Львів та область огорнуть туман та ожеледиця.
Джерело:Львівський гідрометцентр
Синоптики попереджають про небезпеку на дорогах. Можливе погіршення видимості у тумані та під час опадів.
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Прогноз погоди у Львові та області на 11 березня
На Львівщині вночі 11 березня місцями падатиме невеликий сніг. Проте вдень опадів не прогнозують.
Вночі й вранці Львів та область огорне слабкий туман видимістю 500 – 1000 метрів. На дорогах зберігатиметься ожеледиця, тож водії та пішоходи повинні бути максимально обережними під час руху.
Вітер південно-східний – вночі слабкий, а вдень поривчастий. Протягом доби атмосферний тиск падатиме, а відносна вологість повітря істотно не зміниться.
Температура вночі коливатиметься від 5 до 10 градусів морозу, а вдень від 2 до 7 градусів тепла.
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