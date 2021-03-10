Прогноз погоди у Львові та області на 11 березня: на Львівщині знову сніжитиме

Синоптики Львівського гідрометцентру прогнозують, що вночі 11 березня на Львівщині падатиме сніг. Львів та область огорнуть туман та ожеледиця.

Синоптики попереджають про небезпеку на дорогах. Можливе погіршення видимості у тумані та під час опадів.

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Прогноз погоди у Львові та області на 11 березня

На Львівщині вночі 11 березня місцями падатиме невеликий сніг. Проте вдень опадів не прогнозують.

Вночі й вранці Львів та область огорне слабкий туман видимістю 500 – 1000 метрів. На дорогах зберігатиметься ожеледиця, тож водії та пішоходи повинні бути максимально обережними під час руху.

Вітер південно-східний – вночі слабкий, а вдень поривчастий. Протягом доби атмосферний тиск падатиме, а відносна вологість повітря істотно не зміниться.

Температура вночі коливатиметься від 5 до 10 градусів морозу, а вдень від 2 до 7 градусів тепла.

Синоптики прогнозують , що 11 березня в Україні погода буде морозяною, але сухою. Вночі температура повітря становитиме до -14 градусів, а вдень коливатиметься від -3 до +3 градусів.



Що робити водіям під час ожеледиці / Інфографіка 24 каналу