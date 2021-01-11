Синоптики Львівського гідрометцентру передбачають, що 12 січня на Львівщині буде хмарно з проясненнями. Дороги Львова та області вкриє ожеледиця.

Дороги Львівщини 12 січня огорне ожеледиця. Рівень небезпеки – "жовтий". Про це у фейсбуці повідомила пресслужба Львівського гідрометцентру.

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Прогноз погоди у Львові та Львівській області на 12 січня

Синоптики прогнозують, що погоду на Львівщині 12 січня визначатиме вплив передньої частини циклону з центром над Балтійським морем.

У Львові та області буде хмарно з проясненнями. Істотних опадів не очікується. Дороги Львівщини вкриє ожеледиця.

Вітер південно-східний, 7 – 12 метрів за секунду. Вдень він буде поривчастим.

Прогноз погоди у Львівській області:

Синоптики передбачають, що у Львівській області температура вночі становитиме 3 – 8 градусів морозу, а вдень – від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла.

Прогноз погоди у Львові:

Температура у Львові вночі коливатиметься від 4 до 6 градусів морозу, а вдень – від 0 до 2 градусів тепла.

Зверніть увагу! Синоптики попереджають, що 12 січня дороги Львівщини огорне ожеледиця. Тому пішоходам та водіям потрібно бути дуже уважними під час руху та дотримуватись простих правил поведінки.