Синоптики Львівського гідрометцентру прогнозують, що у Львові та області 12 березня будуть пориви штормового вітру. Проте на Львівщині стане дещо тепліше.

Погоду 12 березня визначатиме проходження атмосферних фронтів від циклону над Швецією. Синоптики попереджають про небезпеку на дорогах.

Цікаво У Львові облаштують тимчасові шпиталі для хворих на коронавірус, – Садовий

Прогноз погоди у Львові та області на 12 березня

Синоптики прогнозують, що 12 березня на Львівщині буде хмарно. Часом падатиме мокрий сніг, який змінюватиметься дощем. Протягом доби атмосферний тиск зростатиме, а відносна вологість повітря дещо зменшиться.

Вночі та вранці дороги вкриє ожеледиця. Рівень небезпеки – "жовтий", тож водіям та пішоходам потрібно бути максимально обережними під час руху.

Вітер південно-західний, 9 – 14 метрів за секунду. Вночі та вранці він посилюватиметься до штормових значень – 15 – 20 метрів за секунду.

Температура вночі коливатиметься від 1 градусу морозу до 4 градусів тепла, а вдень – від 4 до 9 градусів тепла.

Цікаво! Українські синоптики прогнозують 12 березня суттєве погіршення погодних умов. В більшості областей очікують сніг, хуртовини та штормовий вітер.



Що робити водіям під час ожеледиці / Інфографіка 24 каналу