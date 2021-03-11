Прогноз погоди у Львові та області на 12 березня: потепління та штормовий вітер
Синоптики Львівського гідрометцентру прогнозують, що у Львові та області 12 березня будуть пориви штормового вітру. Проте на Львівщині стане дещо тепліше.
Джерело:Львівський гідрометцентр
Погоду 12 березня визначатиме проходження атмосферних фронтів від циклону над Швецією. Синоптики попереджають про небезпеку на дорогах.
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Прогноз погоди у Львові та області на 12 березня
Синоптики прогнозують, що 12 березня на Львівщині буде хмарно. Часом падатиме мокрий сніг, який змінюватиметься дощем. Протягом доби атмосферний тиск зростатиме, а відносна вологість повітря дещо зменшиться.
Вночі та вранці дороги вкриє ожеледиця. Рівень небезпеки – "жовтий", тож водіям та пішоходам потрібно бути максимально обережними під час руху.
Вітер південно-західний, 9 – 14 метрів за секунду. Вночі та вранці він посилюватиметься до штормових значень – 15 – 20 метрів за секунду.
Температура вночі коливатиметься від 1 градусу морозу до 4 градусів тепла, а вдень – від 4 до 9 градусів тепла.
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