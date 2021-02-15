Сніг та до -15 градусів: прогноз погоди у Львові та області на 16 лютого
Синоптики Львівського гідрометцентру прогнозують, що 16 лютого на Львівщині буде до 15 градусів морозу. Подекуди падатиме невеликий сніг, а дороги огорне ожеледиця.
Джерело:Львівський гідрометцентр
Погоду на Львівщині 16 лютого визначатиме північно-східна периферія антициклону над Румунією. Синоптики попереджають про небезпеку на дорогах області.
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Прогноз погоди у Львові та області на 16 лютого
На Львівщині 16 лютого буде хмарно з проясненнями. Вночі місцями падатиме невеликий сніг, проте вдень опадів не буде.
Дороги Львова та області вкриє ожеледиця. Вночі та вранці подекуди туман видимістю 200 – 500 метрів. Рівень небезпеки – "жовтий".
Вітер південний, 5 – 10 метрів за секунду. Протягом дня атмосферний тиск падатиме, а відносна вологість повітря дещо зменшиться.
Температура вночі на Львівщині коливатиметься від 10 до 15 градусів морозу, а вдень – від 2 до 7 градусів морозу.
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