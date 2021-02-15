Сніг та до -15 градусів: прогноз погоди у Львові та області на 16 лютого

Синоптики Львівського гідрометцентру прогнозують, що 16 лютого на Львівщині буде до 15 градусів морозу. Подекуди падатиме невеликий сніг, а дороги огорне ожеледиця.

Погоду на Львівщині 16 лютого визначатиме північно-східна периферія антициклону над Румунією. Синоптики попереджають про небезпеку на дорогах області.

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Прогноз погоди у Львові та області на 16 лютого

На Львівщині 16 лютого буде хмарно з проясненнями. Вночі місцями падатиме невеликий сніг, проте вдень опадів не буде.

Дороги Львова та області вкриє ожеледиця. Вночі та вранці подекуди туман видимістю 200 – 500 метрів. Рівень небезпеки – "жовтий".

Вітер південний, 5 – 10 метрів за секунду. Протягом дня атмосферний тиск падатиме, а відносна вологість повітря дещо зменшиться.

Температура вночі на Львівщині коливатиметься від 10 до 15 градусів морозу, а вдень – від 2 до 7 градусів морозу.

Дороги Львівщини 16 лютого огорнуть туман та ожеледиця. Тому водіям та пішоходам потрібно бути дуже обережними під час руху. Це може зберегти ваше здоров'я та життя!



Що робити водіям під час ожеледиці / Інфографіка 24 каналу