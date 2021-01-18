Синоптики Львівського гідрометцентру попереджають, що 19 січня подекуди температура на Львівщині становитиме 25 градусів морозу. Дороги Львова та області огорне ожеледиця.

Погоду на Львівщині 19 січня вночі визначатиме поле підвищеного тиску, а вдень – проходження атмосферних фронтів від циклону над Норвезьким морем. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба Львівського гідрометцентру.

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Прогноз погоди на Львівщині на 19 січня

Синоптики прогнозують, що 19 січня на Львівщині буде хмарно з проясненнями. Вночі опадів не очікують, а вдень падатиме невеликий сніг.

Погоду вночі визначатиме поле підвищеного тиску, а вдень – проходження атмосферних фронтів від циклону над Норвезьким морем. Вітер південно-західний, 7 – 12 метрів за секунду.

Дороги Львова та області огорне ожеледиця. Рівень небезпеки – "жовтий". Протягом доби атмосферний тиск падатиме, а відносна вологість повітря істотно не зміниться.

Температура вночі коливатиметься від 15 до 20 градусів морозу, а місцями від 23 до 25 градусів морозу. Вдень у Львові та Львівській області очікують від 3 до 8 градусів морозу.

Зверніть увагу! Синоптики передбачають, що дороги Львівщини 19 січня огорне ожеледиця. Тому водіям та пішоходам слід бути дуже обережними під час руху та дотримуватись нескладних правил.