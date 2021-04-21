За прогнозом синоптиків Львівського гідрометцентру, на Львівщині 21 квітня буде гроза. Вночі опадів не очікують, проте вдень – дощитиме.

Погоду на Львівщині 21 квітня визначатиме поле пониженого атмосферного тиску та вплив атмосферних фронтів вдень. Зранку область огорне туман видимістю 200 – 500 метрів.

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Прогноз погоди на Львівщині на 21 квітня

На Львівщині 21 квітня буде хмарно з проясненнями. За прогнозом синоптиків, вночі опадів не буде. Проте вдень подекуди пройдуть короткочасні дощі з грозами. Рівень небезпеки – "жовтий".

Вночі Львівщину місцями вкриє туман. Вітер південно-західний, 7 – 12 метрів за секунду. Протягом дня атмосферний тиск падатиме, а відносна вологість повітря дещо зменшиться.

Температура вночі коливатиметься від 1 до 6 градусів тепла, на поверхні ґрунту та в повітрі заморозок – 0 – 3 градуси тепла. Вдень стовпчики термометрів підіймуться до 11 – 16 градусів тепла.

Зверніть увагу! Погода в Україні 21 квітня, буде теплою, але дощовою. Синоптики прогнозують невеликі опади у більшості областей.



Прогноз погоди на 21 квітня / Дані Укргідрометцентру

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