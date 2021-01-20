Синоптики Львівського гідрометцентру передбачають, що 21 січня дороги Львова та Львівської області вкриє ожеледиця. Істотних опадів не очікують.

Погоду на Львівщині 21 січня визначатиме теплий сектор циклону над Північним морем. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба Львівського гідрометцентру.

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Прогноз погоди на Львівщині на 21 січня

Синоптики прогнозують, що на Львівщині 21 січня буде хмарно з проясненнями. Погоду визначатиме теплий сектор циклону над Північним морем.

Істотних опадів не очікують. Дороги Львова та області вкриє ожеледиця. Вітер південний, 9 – 14 метрів за секунду. Інколи він посилюватиметься до 15 – 20 метрів за секунду.

Температура на Львівщині вночі коливатиметься від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла. Вдень температура становитиме 1 – 6 градусів тепла.

Зверніть увагу! Дороги Львова та Львівської області 21 січня будуть вкриті ожеледицею. Тому водії та пішоходи повинні бути максимально обережними під час руху та дотримуватись нескладних правил.