Прогноз погоди у Львові та області на 23 лютого: на Львівщину прийшло потепління
Синоптики Львівського гідрометцентру прогнозують, що 23 лютого на Львівщині стане дещо тепліше. Істотних опадів протягом доби не передбачають.
Джерело:Львівський гідрометцентр
Синоптики попереджають про небезпечні явища на дорогах Львівщини 23 лютого. Видимість у тумані становитиме 200 – 500 метрів.
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Прогноз погоди у Львові та області на 23 лютого
За прогнозами синоптиків, 23 лютого на Львівщині буде хмарно з проясненнями. Протягом доби істотних опадів не очікують.
Дороги Львова та області огорне ожеледиця, а вночі та в першій половині дня місцями буде туман видимістю 200 – 500 метрів. Тому водіям та пішоходам потрібно бути максимально уважними під час руху.
Вітер західний, 3 – 8 метрів за секунду. Вночі температура на Львівщині коливатиметься від 1 до 6 градусів морозу, а вдень – від 2 до 7 градусів тепла.
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