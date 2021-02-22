Прогноз погоди у Львові та області на 23 лютого: на Львівщину прийшло потепління

Джерело:Львівський гідрометцентр
Синоптики Львівського гідрометцентру прогнозують, що 23 лютого на Львівщині стане дещо тепліше. Істотних опадів протягом доби не передбачають.
Синоптики попереджають про небезпечні явища на дорогах Львівщини 23 лютого. Видимість у тумані становитиме 200 – 500 метрів.
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За прогнозами синоптиків, 23 лютого на Львівщині буде хмарно з проясненнями. Протягом доби істотних опадів не очікують.
Дороги Львова та області огорне ожеледиця, а вночі та в першій половині дня місцями буде туман видимістю 200 – 500 метрів. Тому водіям та пішоходам потрібно бути максимально уважними під час руху.
Вітер західний, 3 – 8 метрів за секунду. Вночі температура на Львівщині коливатиметься від 1 до 6 градусів морозу, а вдень – від 2 до 7 градусів тепла.