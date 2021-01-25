Синоптики Львівського гідрометцентру прогнозують, що 26 січня на Львівщині падатиме сніг. У Львові та області очікують пориви штормового вітру, тому, ймовірно, місцями буде хуртовина.

Джерело: Львівський гідрометцентр. Синоптики попереджають про небезпечні природні явища на Львівщині 26 січня. Дороги вкриє ожеледиця. Рівень небезпеки – "жовтий". Цікаво У Львові ремонтуватимуть електромережі: де не буде світла 26 січня Прогноз погоди у Львові та Львівській області на 26 січня Синоптики попереджають, що 26 січня на Львівщині сніжитиме. Протягом доби атмосферний тиск зростатиме, а відносна вологість повітря зменшиться. Дороги Львова та області огорне ожеледиця. Рівень небезпеки – "жовтий". Вітер західної чверті, помірний. Очікуються пориви штормового вітру – 15 – 20 метрів за секунду. Місцями – хуртовини. Температура вночі коливатиметься від 2 до 7 градусів морозу, а вдень – від 4 градусів морозу до 1 градусу тепла. Зверніть увагу! Синоптики прогнозують, що дороги Львова та Львівської області 26 січня вкриє ожеледиця. Тому водіям та пішоходам потрібно бути максимально уважними на дорогах. Пішоходам слід носити неслизьке взуття і переходити дорогу лише пішохідними переходами. Водії, своєю чергою, повинні обирати помірну швидкість, щоб мати можливість вчасно загальмувати в разі необхідності.