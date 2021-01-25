Прогноз погоди у Львові та області на 26 січня: на Львівщині сніжитиме

Синоптики Львівського гідрометцентру прогнозують, що 26 січня на Львівщині падатиме сніг. У Львові та області очікують пориви штормового вітру, тому, ймовірно, місцями буде хуртовина.

Джерело: Львівський гідрометцентр.

Синоптики попереджають про небезпечні природні явища на Львівщині 26 січня. Дороги вкриє ожеледиця. Рівень небезпеки – "жовтий".

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Прогноз погоди у Львові та Львівській області на 26 січня

Синоптики попереджають, що 26 січня на Львівщині сніжитиме. Протягом доби атмосферний тиск зростатиме, а відносна вологість повітря зменшиться.

Дороги Львова та області огорне ожеледиця. Рівень небезпеки – "жовтий".

Вітер західної чверті, помірний. Очікуються пориви штормового вітру – 15 – 20 метрів за секунду. Місцями – хуртовини.

Температура вночі коливатиметься від 2 до 7 градусів морозу, а вдень – від 4 градусів морозу до 1 градусу тепла.

Синоптики прогнозують, що дороги Львова та Львівської області 26 січня вкриє ожеледиця. Тому водіям та пішоходам потрібно бути максимально уважними на дорогах. Пішоходам слід носити неслизьке взуття і переходити дорогу лише пішохідними переходами. Водії, своєю чергою, повинні обирати помірну швидкість, щоб мати можливість вчасно загальмувати в разі необхідності.