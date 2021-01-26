Прогноз погоди у Львові та області на 27 січня: падатиме сніг
Синоптики Львівського гідрометцентру прогнозують, що 27 січня на Львівщині буде хмарно з проясненнями. Падатиме невеликий сніг, а дороги огорне ожеледиця.
Джерело: Львівський гідрометцентр
Погоду на Львівщині 27 січня визначатимуть північно-східна периферія антициклону над Балканами та вплив висотної улоговини. Синоптики попереджають про небезпеку на дорогах.
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Прогноз погоди у Львові та області на 27 січня
Синоптики прогнозують, що 27 січня на Львівщині буде хмарно з проясненнями. Погоду визначатимуть північно-східна периферія антициклону над Балканами та вплив висотної улоговини.
Вночі істотних опадів не передбачають. Проте вдень очікується невеликий сніг. Протягом доби атмосферний тиск зростатиме, а відносна вологість повітря дещо зменшиться.
Дороги Львова та області вкриє ожеледиця. Вітер північно-західний, 7 – 12 метрів за секунду.
Температура вночі коливатиметься від 4 до 9 градусів морозу. Вдень очікують 0 – 5 градусів морозу.
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