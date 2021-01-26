Прогноз погоди у Львові та області на 27 січня: падатиме сніг

Синоптики Львівського гідрометцентру прогнозують, що 27 січня на Львівщині буде хмарно з проясненнями. Падатиме невеликий сніг, а дороги огорне ожеледиця.

Джерело: Львівський гідрометцентр

Погоду на Львівщині 27 січня визначатимуть північно-східна периферія антициклону над Балканами та вплив висотної улоговини. Синоптики попереджають про небезпеку на дорогах.

Читайте також Провалився під кригу: на Львівщині загинув 57-річний рибалка – фото

Прогноз погоди у Львові та області на 27 січня

Синоптики прогнозують, що 27 січня на Львівщині буде хмарно з проясненнями. Погоду визначатимуть північно-східна периферія антициклону над Балканами та вплив висотної улоговини.

Вночі істотних опадів не передбачають. Проте вдень очікується невеликий сніг. Протягом доби атмосферний тиск зростатиме, а відносна вологість повітря дещо зменшиться.

Дороги Львова та області вкриє ожеледиця. Вітер північно-західний, 7 – 12 метрів за секунду.

Температура вночі коливатиметься від 4 до 9 градусів морозу. Вдень очікують 0 – 5 градусів морозу.

Синоптики попереджають, що 27 січня дороги Львова та області огорне ожеледиця. Тому водіям та пішоходам потрібно бути дуже уважними під час руху. Водії повинні обирати помірну швидкість, щоб мати змогу вчасно загальмувати в разі потреби. Пішоходам, своєю чергою, слід переходити дорогу лише пішохідними переходами та носити неслизьке взуття.