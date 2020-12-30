Дощ на Новий рік: прогноз погоди у Львові та області на 31 грудня та 1 січня
Синоптики львівського гідрометцентру прогнозують, що 31 грудня у Львові та області дощитиме, а місцями падатиме мокрий сніг. Така ж погода буде й 1 січня. Тож Новий рік 2021 зустріне Львівщину дощами.
Погоду у Львові та Львівській області 31 грудня визначатиме проходження атмосферних фронтів з півдня. Дороги Львівщини огорне ожеледиця. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба Львівського гідрометцентру.
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Прогноз погоди на Львівщині на 31 грудня
Синоптики передбачають, що у Львові та області 31 грудня буде хмарно з проясненнями. Погоду визначатиме проходження атмосферних фронтів з півдня.
На Львівщині часом падатимуть дощ та мокрий сніг. Місцями опади будуть значними. Синоптики попереджають, що дороги Львівщини огорне ожеледиця. Вітер північний, 5 – 10 метрів за секунду.
- Прогноз погоди у Львівській області 31 грудня. Синоптики прогнозують, що на Львівщині 31 грудня температура впродовж доби коливатиметься від 1 до 6 градусів тепла.
- Прогноз погоди у Львові 31 грудня. У Львові впродовж доби температура становитиме від 1 до 3 градусів тепла. Також синоптики попереджають, що у місті можливе погіршення видимості через опади.
Прогноз погоди на Львівщині на 1 січня
Синоптики Львівського гідрометцентру прогнозують, що на Львівщині 1 січня буде хмарно з проясненнями. Часом падатимуть дощ та мокрий сніг, а вночі місцями випадуть значні опади.
Дороги огорне ожеледиця. Вітер північно-західний, 5 – 10 метрів за секунду.
Температура на Львівщині впродовж доби коливатиметься від 1 градусу морозу до 4 градусів тепла.
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