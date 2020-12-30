Синоптики львівського гідрометцентру прогнозують, що 31 грудня у Львові та області дощитиме, а місцями падатиме мокрий сніг. Така ж погода буде й 1 січня. Тож Новий рік 2021 зустріне Львівщину дощами.

Погоду у Львові та Львівській області 31 грудня визначатиме проходження атмосферних фронтів з півдня. Дороги Львівщини огорне ожеледиця. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба Львівського гідрометцентру.

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Прогноз погоди на Львівщині на 31 грудня

Синоптики передбачають, що у Львові та області 31 грудня буде хмарно з проясненнями. Погоду визначатиме проходження атмосферних фронтів з півдня.

На Львівщині часом падатимуть дощ та мокрий сніг. Місцями опади будуть значними. Синоптики попереджають, що дороги Львівщини огорне ожеледиця. Вітер північний, 5 – 10 метрів за секунду.

Прогноз погоди у Львівській області 31 грудня. Синоптики прогнозують, що на Львівщині 31 грудня температура впродовж доби коливатиметься від 1 до 6 градусів тепла.

Синоптики прогнозують, що на Львівщині 31 грудня температура впродовж доби коливатиметься від 1 до 6 градусів тепла. Прогноз погоди у Львові 31 грудня. У Львові впродовж доби температура становитиме від 1 до 3 градусів тепла. Також синоптики попереджають, що у місті можливе погіршення видимості через опади.

Прогноз погоди на Львівщині на 1 січня

Синоптики Львівського гідрометцентру прогнозують, що на Львівщині 1 січня буде хмарно з проясненнями. Часом падатимуть дощ та мокрий сніг, а вночі місцями випадуть значні опади.

Дороги огорне ожеледиця. Вітер північно-західний, 5 – 10 метрів за секунду.

Температура на Львівщині впродовж доби коливатиметься від 1 градусу морозу до 4 градусів тепла.

Зверніть увагу! Синоптики попереджають, що у Львові та Львівській області 31 грудня та 1 січня буде ожеледиця. Тому водії та пішоходи повинні бути дуже уважними та обережними під час руху. Водії повинні обирати помірну швидкість, щоб мати можливість вчасно загальмувати в разі потреби. А пішоходам слід носити неслизьке взуття та переходити дорогу лише у визначених для цього місцях.