Синоптики Львівського гідрометцентру попереджають про небезпеку на дорогах Львівщини 5 лютого. Дороги вкриє ожеледиця, проте опадів не буде.

Джерело: Львівський гідрометцентр

Погоду на Львівщині 5 лютого вночі визначатиме тилова частина циклону над Білоруссю, а вдень – поле підвищеного атмосферного тиску.

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Прогноз погоди у Львові та області на 5 лютого

У Львові та області 5 лютого буде хмарно з проясненнями. Вночі падатиме невеликий сніг, тому можливе погіршення видимості в опадах. Вдень опадів не прогнозують.

Дороги Львівщини огорне ожеледиця. Рівень небезпеки – "жовтий". Вітер північно-західний з переходом у північно-східний, 5 – 10 метрів за секунду.

Погода у Львівській області

Синоптики передбачають, що вночі у Львівській області температура коливатиметься від 0 до 5 градусів морозу, а вдень – від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла.

Погода у Львові

У Львові температура вночі становитиме 2 – 4 градуси морозу, а вдень – від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла.

Зверніть увагу! Дороги Львова та області 5 лютого будуть вкритими ожеледицею. Тому водіям та пішоходам потрібно бути дуже уважними під час руху. Водіям слід обирати помірну швидкість, щоб мати можливість вчасно загальмувати, якщо це буде необхідно. Пішоходи, своєю чергою, повинні переходити дорогу лише пішохідними переходами та носити неслизьке взуття.