Прогноз погоди у Львові та області на 5 лютого: синоптики попередили про небезпеку на дорогах
Синоптики Львівського гідрометцентру попереджають про небезпеку на дорогах Львівщини 5 лютого. Дороги вкриє ожеледиця, проте опадів не буде.
Джерело: Львівський гідрометцентр
Погоду на Львівщині 5 лютого вночі визначатиме тилова частина циклону над Білоруссю, а вдень – поле підвищеного атмосферного тиску.
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Прогноз погоди у Львові та області на 5 лютого
У Львові та області 5 лютого буде хмарно з проясненнями. Вночі падатиме невеликий сніг, тому можливе погіршення видимості в опадах. Вдень опадів не прогнозують.
Дороги Львівщини огорне ожеледиця. Рівень небезпеки – "жовтий". Вітер північно-західний з переходом у північно-східний, 5 – 10 метрів за секунду.
Погода у Львівській області
Синоптики передбачають, що вночі у Львівській області температура коливатиметься від 0 до 5 градусів морозу, а вдень – від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла.
Погода у Львові
У Львові температура вночі становитиме 2 – 4 градуси морозу, а вдень – від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла.
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