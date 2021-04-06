Львівщину засипле снігом: прогноз погоди у Львові та області на 6 квітня

Синоптики Львівського гідрометцентру прогнозують, що 6 квітня на Львівщині падатимуть сніг та мокрий сніг. Через погіршення погодних умов в області оголосили штормове попередження.

Погоду 6 квітня визначатиме проходження атмосферних фронтів з заходу. Синоптики попереджають про пориви штормового вітру на Львівщині.

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Прогноз погоди у Львові та області на 6 квітня

За прогнозами синоптиків, 6 квітня на Львівщині буде хмарно з проясненнями. Падатимуть сніг та мокрий сніг. На півдні області очікують значні опади. Ймовірне погіршення видимості.

Дороги Львова та області огорне ожеледиця, тож водіям та пішоходам потрібно бути максимально обережними на дорогах. Рівень небезпеки – "жовтий".

Вітер північно-західний, 7 – 12 метрів за секунду. Вночі прогнозують пориви штормового вітру, 15 – 20 метрів за секунду.

Прогноз погоди у Львівській області

Температура впродовж доби коливатиметься від 1 градусу морозу до 4 градусів тепла.

Прогноз погоди у Львові

Температура вночі становитиме від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, а вдень – від 2 до 4 градусів тепла.



Прогноз погоди на Львівщині на 6 квітня / Дані Укргідрометцентру



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