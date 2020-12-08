Туман та ожеледиця: прогноз погоди у Львові та області на 9 грудня
На Львівщині 9 грудня буде похмура погода без опадів. Проте синоптики Львівського гідрометцентру попереджають про туман та ожеледицю на дорогах.
Синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах Львівщини. Рівень небезпеки – жовтий. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба Львівського гідрометцентру.
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Прогноз погоди у Львові та області на 9 грудня
Синоптики прогнозують, що у Львові та області 9 грудня погода буде похмура. Істотних опадів не передбачають.
На дорогах Львова та області буде ожеледиця та туман видимістю 500 – 1000 метрів. Вітер південно-східний, вночі – слабкий, а вдень – поривчастий.
Температура вночі становитиме 1 – 6 градусів морозу. Синоптики передбачають, що вдень у Львові та області температура становитиме від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла.
Протягом дня атмосферний тиск падатиме, але відносна вологість повітря істотно не зміниться.
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