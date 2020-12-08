На Львівщині 9 грудня буде похмура погода без опадів. Проте синоптики Львівського гідрометцентру попереджають про туман та ожеледицю на дорогах.

Синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах Львівщини. Рівень небезпеки – жовтий. Про це у фейсбуці повідомила пресслужба Львівського гідрометцентру.

Цікаво У Львові не проводитимуть традиційних різдвяних ярмарків: що відомо

Прогноз погоди у Львові та області на 9 грудня

Синоптики прогнозують, що у Львові та області 9 грудня погода буде похмура. Істотних опадів не передбачають.

На дорогах Львова та області буде ожеледиця та туман видимістю 500 – 1000 метрів. Вітер південно-східний, вночі – слабкий, а вдень – поривчастий.

Температура вночі становитиме 1 – 6 градусів морозу. Синоптики передбачають, що вдень у Львові та області температура становитиме від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла.

Протягом дня атмосферний тиск падатиме, але відносна вологість повітря істотно не зміниться.

Зверніть увагу! Синоптики Львівського гідрометцентру попереджають про ожеледицю та туман на дорогах Львівщини 9 грудня. Тому водії повинні обирати помірну швидкість, дотримуватись безпечної дистанції між автомобілями й вмикати фари. А пішоходам, своєю чергою, необхідно носити взуття з неслизькими підошвами та переходити дорогу лише у спеціально відведених для цього місцях.