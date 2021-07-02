Івана Купала у Львові: як відсвяткувати та куди піти

У ніч з 6 на 7 липня в Україні традиційно відзначають давнє свято – Івана Купала. З цим днем пов'язують безліч традицій та звичаїв, багато з яких дійшло й до сьогодні. З цієї нагоди 24 канал створив підбірку усіх заходів та місць, де у Львові можна відсвяткувати Івана Купала.

Цього року у Львові підготували не надто багато забав на Івана Купала. У місті ще досі сумлінно дотримуються карантинних норм, тож масових гулянь не організовують.

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Де у Львові відсвяткувати Івана Купала

Щороку Львів долучався до традиційних святкувань Івана Купала. У місті влаштовували народні забави – стрибки через вогнища та вечорниці. Проте у 2020 році пандемія коронавірусу все змінила. У Львові значно зменшилась кількість громадських заходів.

Цьогоріч традиційних гулянь не відбудеться. Проте львів'янам та гостям міста, які бажають відзначити це свято, все ж буде куди піти.

Фестиваль народних ремесел у Шевченківському гаю

За кілька днів до святкування Івана Купала, 4 липня, у Музеї народної архітектури та побуту імені Климентія Шептицького відбудеться Фестиваль народних ремесел. Так, усі охочі насолодитись українською народною атмосферою зможуть це зробити.

Фестиваль проводитимуть з 13:00 до 17:00. На відвідувачів чекають козацькі забави, святковий концерт від Дитячих клубів Львова, народні ігри та веселі атракції. Окрім цього, діти зможуть відвідати майстер-класи, на яких навчатимуть як автентичним народним промислам, так і сучасним видам мистецтва,

Фестиваль народних ремесел – це місце, де ховається історія та розкриваються усі таємниці, що передавали наші предки. Захід є благодійним. Усі гроші, які отримають від його проведення, передадуть на лікування Вікторії Полюги, яка хворіє на спінальну м'язову атрофію.



У Шевченківському гаю відбудеться Фестиваль народних ремесел / Фото ЛМР

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Zero Waste Fest на FESTrepublic

Також напередодні Івана Купала, 3 – 4 липня, відбудеться щорічний фестиваль Zero Waste Fest. Гості заходу зможуть відвідати ярмарок, на якому представлять 40 екобрендів.

Фестиваль розпочнеться у Міжнародний день відмови від пластикових пакетів, тож цього року ця тема буде головною. Упродовж 2 днів відвідувачі зможуть отримати поради від фахівців щодо практик свідомого споживання та життя без відходів.

В ярмарковій зоні фестивалю кожен охочий зможе придбати екоторбинки, посуд, декор, натуральну косметику, одяг та багато іншого. Окрім цього, тут можна дати нове життя старим речам, взявши участь у гаражному розпродажі або віддавши одяг тим, хто його потребує. На одному з 15 майстер-класів відвідувачам також покажуть, як зробити торбинки чи килимки зі старих футболок.

Окрім цього, на Zero Waste Fest показуватимуть фільми та виставки, проводитимуть екскурсії й зустрічі з дизайнерами. На фестивалі можна буде здати на перероблення папір, пластик і метал, а на утилізацію – батарейки й ртутовмісні лампи. Детальніше читайте за посиланням.



Zero Waste Fest / Фото Zero Waste Fest 2021

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Івана Купала у "Термінал-А"

У "Термінал-А" 7 липня відбудеться музично-містичне святкування Івана Купала. На відвідувачів чекає усе необхідне для вдалого відпочинку – смачні страви, затишні номери у готелі та сауна. Тут кожен охочий зможе спробувати відшукати чарівний цвіт папороті й наповнитись атмосферою традицій та вірувань, які прийшли до нас з далекого минулого.

Учасники заходу зможуть насолодитися цікавою програмою, у якій вдало поєднуються старовинні традиції та сучасні підходи. Для відвідувачів виступатимуть гурт "Світлиця" та спеціальний гість – театр "З вулиці на сцену". Квитки можна придбати за посиланням.



Івана Купала у "Термінал-А" / Фото Kontramarka

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Парк Знесіння

Якщо ж ви хочете відсвяткувати Івана Купала з танцями, вінками та стрибками через вогнище, то доведеться організовувати цю атракцію самостійно. На щастя, у Львові є місця, де можна таке зробити. Наприклад, парк Знесіння (Кайзервальд), що розташований майже у центрі міста.

Тут є чудова водойма, у яку можна випустити вінки. Хоч великі вогнища у парку розводити заборонено, біля пляжу розміщені мангали, у яких можна влаштувати барбекю. Після забав та смачної їжі поміж густих дерев Кайзервальду можна спробувати знайти цвіт папороті.

Подекуди цей парк може здавитись дуже диким, адже тут є мало заасфальтованих доріжок. Однак на Кайзервальді можна знайти місця, у яких відкриватиметься чудова панорама Львова.



Парк Знесіння / Фото MD-Ukraine

Попри те, що у Львові цьогоріч запланували не так багато заходів на Івана Купала, в місті таки можна його весело відсвяткувати. Головне – фантазія та хороший настрій.