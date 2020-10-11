У Харкові 6 жовтня відбулося прощання з офіцерами й курсантами, які загинули в авіакатастрофі під Чугуєвом. Вантажівки з тілами загиблих військових відправили літаком до їхніх рідних міст. У столиці виникла напружена ситуація з COVID-19. Зокрема, в лікарнях не вистачає ліжкомісць, відтак хворі лежать навіть в коридорах.

24 канал пропонує до вашої уваги найцікавіші та найпопулярніші серед наших читачів сюжети за тиждень.

Останній політ загиблих в авіакатастрофі під Чугуєвим

6 жовтня у Харкові попрощалися з військовими, які загинули в авіакатастрофі Ан-26. З загиблими прийшли попрощатися понад 3 тисячі людей, зокрема на церемонії був присутній президент Володимир Зеленський разом з дружиною. Далі тіла військових повезли на Чугуївський аеродром, звідки вони й здійснили свій останній політ.

Тіла з загиблими військовими відправили додому: відео

У лікарнях Києва не вистачає місць для хворих на COVID-19

Мати киянина Олександра Кондратенко провела в коридорі кілька днів в очікуванні ПЛР-тесту. Отримавши позитивний результат, її одразу мали перевести в спеціалізовану під COVID-19 лікарню. Проте і там не було вільних ліжок. За словами Віталія Кличка, ресурси в лікарнях Києва – на межі.

Тривожна ситуація в лікарнях Києва для хворих на COVID-19: відео

У кандидата в мери Стрия виявили російський паспорт

Про російське громадянство кандидата на пост мера Стрия від "Свободи" Бориса Юровича повідомили в одному зі стрийських пабліків у фейсбуці. Документ видали у 2012 році у Ханти-Мансійському автономному окрузі. Втім згодом "свободівець" знявся з виборів. Він заявив, що не хоче нашкодити партії.

Російське громадянство в кандидата на посаду мера Стрия: відео

Унікальні туристичні локації мальовничого Дрогобича

Смачна кава, солодощі, цікава архітектура, площа Ринок, Ратуша – мовиться не про Львів, а про вражаюче місто Дрогобич. Він приваблює все більше туристів з усіх куточків України. З унікальними традиціями в ньому поєднується наша сучасність.

Чим вражає туристичний Дрогобич: відео

Під час голосування українці отримають нові бюлетені

До нового виборчого законодавства у 2020 році українці отримають й нові документи для здійснення волевиявлення. Проте бюлетень, в якому виборець відмічатиме кандидата чи партію, яких хоче підтримати, можна легко позбавити повноважень.

Як правильно заповнювати бюлетені нового зразка: відео