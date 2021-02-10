Просто не помітив: у Львові водій сміттєвоза збив чоловіка – фото
У Львові водій сміттєвоза збив чоловіка / Поліція Львівщини
У Львові 10 лютого поблизу школи №13 трапилась ДТП – сміттєвоз збив пішохода. Водій не помітив чоловіка, коли здавав назад.
Джерело:поліція Львівщини
Аварія трапилась на вулиці Вернадського близько 13:30. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини ДТП.
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Як водій сміттєвоза збив чоловіка
- Близько 13:30 на вулиці Вернадського 57-річний львів'янин, перебуваючи за кермом сміттєвоза, збив пішохода.
- Чоловік намагався під'їхати до сміттєвих контейнерів заднім ходом й не помітив людини, що була позаду.
- Внаслідок ДТП 61-річний львів’янин травмувався.
- Медики відвезли його до лікарні. Наразі його діагноз уточнюється.
- На місці події працюють правоохоронці. Вони намагаються з'ясувати усі обставини аварії.
ДТП трапилась близько 13:30 / Фото поліції Львівщини
Водій сміттєвоза не помітив пішохода / Фото поліції Львівщини
Правоохоронці встановлюють обставини ДТП / Фото поліції Львівщини
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