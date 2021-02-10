Просто не помітив: у Львові водій сміттєвоза збив чоловіка – фото

У Львові 10 лютого поблизу школи №13 трапилась ДТП – сміттєвоз збив пішохода. Водій не помітив чоловіка, коли здавав назад.

Аварія трапилась на вулиці Вернадського близько 13:30. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини ДТП.

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Як водій сміттєвоза збив чоловіка

Близько 13:30 на вулиці Вернадського 57-річний львів'янин, перебуваючи за кермом сміттєвоза, збив пішохода.

Чоловік намагався під'їхати до сміттєвих контейнерів заднім ходом й не помітив людини, що була позаду.

Внаслідок ДТП 61-річний львів’янин травмувався.

Медики відвезли його до лікарні. Наразі його діагноз уточнюється.

На місці події працюють правоохоронці. Вони намагаються з'ясувати усі обставини аварії.

Ніколи не наближайтесь до автівки, якщо бачите, що вона намагається виїхати. Це може врятувати ваше здоров'я та життя!



ДТП трапилась близько 13:30 / Фото поліції Львівщини



Водій сміттєвоза не помітив пішохода / Фото поліції Львівщини



Правоохоронці встановлюють обставини ДТП / Фото поліції Львівщини