У Львові на вихідних 14 – 15 листопада правоохоронці складали протоколи на порушників карантину вихідного дня. Водночас мер міста Андрій Садовий заявив, що усі протоколи будуть оскаржені.

Про це Садовий розповів 18 листопада під час дебатів кандидатів у мери Львова, повідомляє 24 канал.

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Що сказав Садовий

Ці протоколи, які поліція виписала будуть покасовані. Я ставлюся до цього з оптимізмом,

– розповів мер Львова.

Він також обурився тим, що Верховна Рада не ухвалила проєкт постанови № 4381 про рекомендацію уряду скасувати карантин вихідного дня.

"Поспілкуйтеся з львівським бізнесом. Вони вам розкажуть, як ми їм помагаємо. Як на початку року звільнили їх від максимальної кількості податків. Інші міста беруть з нас приклад. Держава гроші не виділяє. Єдині гроші, які ми отримуємо, є від львівського малого та середнього бізнесу, – підкреслив Садовий.

Водночас він додав, що львівські підприємці виділили 60 мільйонів гривень для медичних установ.

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Карантин вихідного дня у Львові: головне

Кабінет Міністрів запровадив в Україні карантин вихідного дня, який почав діяти з 14 – 15 листопада.

Попередньо обмеження ввели на 3 тижні – до кінця листопада.

Згідно з ними, на вихідних в Україні можуть працювати лише продуктові магазини, аптеки, АЗС та банки.

Ресторатори та підприємці у різних містах України вийшли на протест. Все тому, що через нові обмеження вони втратять значну частину свого прибутку.

Садовий повідомив, що виконком міської ради скасував вихідні у Львові до кінця листопада.

Так, підприємці, мовляв, можуть не дотримуватися карантину вихідного дня, бо вихідних у місті просто немає.

Крім того, мер Львова заявив, що усі підприємці зможуть дзвонити на гарячу лінію міста, якщо хтось перешкоджатиме їм працювати.

Однак 14 – 15 листопада правоохоронці у Львові таки перевіряли, чи громадські заклади та ринки дотримуються карантину.



Карантинні обмеження в Україні / Інфографіка 24 каналу