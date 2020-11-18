Карантин вихідного дня у Львові: Садовий розповів, що буде з протоколами щодо підприємців
У Львові на вихідних 14 – 15 листопада правоохоронці складали протоколи на порушників карантину вихідного дня. Водночас мер міста Андрій Садовий заявив, що усі протоколи будуть оскаржені.
Про це Садовий розповів 18 листопада під час дебатів кандидатів у мери Львова, повідомляє 24 канал.
Актуально Дебати Садового та Синютки: дивіться онлайн-трансляцію
Що сказав Садовий
Ці протоколи, які поліція виписала будуть покасовані. Я ставлюся до цього з оптимізмом,
– розповів мер Львова.
Він також обурився тим, що Верховна Рада не ухвалила проєкт постанови № 4381 про рекомендацію уряду скасувати карантин вихідного дня.
"Поспілкуйтеся з львівським бізнесом. Вони вам розкажуть, як ми їм помагаємо. Як на початку року звільнили їх від максимальної кількості податків. Інші міста беруть з нас приклад. Держава гроші не виділяє. Єдині гроші, які ми отримуємо, є від львівського малого та середнього бізнесу, – підкреслив Садовий.
Водночас він додав, що львівські підприємці виділили 60 мільйонів гривень для медичних установ.
Дивіться пряму трансляцію дебатів Садового та Синютки:
Карантин вихідного дня у Львові: головне
- Кабінет Міністрів запровадив в Україні карантин вихідного дня, який почав діяти з 14 – 15 листопада.
- Попередньо обмеження ввели на 3 тижні – до кінця листопада.
- Згідно з ними, на вихідних в Україні можуть працювати лише продуктові магазини, аптеки, АЗС та банки.
- Ресторатори та підприємці у різних містах України вийшли на протест. Все тому, що через нові обмеження вони втратять значну частину свого прибутку.
- Садовий повідомив, що виконком міської ради скасував вихідні у Львові до кінця листопада.
- Так, підприємці, мовляв, можуть не дотримуватися карантину вихідного дня, бо вихідних у місті просто немає.
- Крім того, мер Львова заявив, що усі підприємці зможуть дзвонити на гарячу лінію міста, якщо хтось перешкоджатиме їм працювати.
- Однак 14 – 15 листопада правоохоронці у Львові таки перевіряли, чи громадські заклади та ринки дотримуються карантину.
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