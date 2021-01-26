Провалився під кригу: на Львівщині загинув 57-річний рибалка – фото
У Рудках рибалка провалився під кригу і загинув / ДСНС Львівщини
На Львівщині у місті Рудки 25 січня 57-річний рибалка провалився під кригу. Попри зусилля медиків та рятувальників зберегти йому життя не вдалось – чоловік помер у відділенні Самбірської швидкої медичної допомоги.
Джерело: ДСНС Львівщини.
Інцидент трапився близько 14:53 на озері у Рудках. До порятунку рибалки залучили 11 рятувальників.
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Як чоловік провалився під кригу
- Близько 14:53 надзвичайникам надійшло повідомлення про те, що на озері у Рудках під лід провалився 57-річний чоловік.
- На місце події негайно виїхали рятувальники.
- Там вони побачили, що рибалка провалився під кригу на відстані близько 30 метрів від берега.
- Чоловік тримався за уламок криги, щоб не потонути. Глибина у цьому місці складала 2 – 2,5 метра.
- Рятувальники за допомогою ручної пожежної драбини, мотузки та рятувального кола дістались до постраждалого та витягнули чоловіка на берег.
- Там медики швидкої надали йому першу медичну допомогу та відвезли до лікарні.
- Чоловік помер в приймальному відділенні Самбірської швидкої медичної допомоги.
- До порятунку рибалки залучили 11 рятувальників та 2 одиниці спецтехніки.
Дивіться фото з місця інциденту / Фото ДСНС Львівщини
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