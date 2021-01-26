На Львівщині у місті Рудки 25 січня 57-річний рибалка провалився під кригу. Попри зусилля медиків та рятувальників зберегти йому життя не вдалось – чоловік помер у відділенні Самбірської швидкої медичної допомоги.

Джерело: ДСНС Львівщини. Інцидент трапився близько 14:53 на озері у Рудках. До порятунку рибалки залучили 11 рятувальників. Цікаво Львів'янину, якого кілька діб шукали у Карпатах, загрожує ампутація Як чоловік провалився під кригу Близько 14:53 надзвичайникам надійшло повідомлення про те, що на озері у Рудках під лід провалився 57-річний чоловік.

На місце події негайно виїхали рятувальники.

Там вони побачили, що рибалка провалився під кригу на відстані близько 30 метрів від берега.

Чоловік тримався за уламок криги, щоб не потонути. Глибина у цьому місці складала 2 – 2,5 метра.

Рятувальники за допомогою ручної пожежної драбини, мотузки та рятувального кола дістались до постраждалого та витягнули чоловіка на берег.

Там медики швидкої надали йому першу медичну допомогу та відвезли до лікарні.

Чоловік помер в приймальному відділенні Самбірської швидкої медичної допомоги.

До порятунку рибалки залучили 11 рятувальників та 2 одиниці спецтехніки. Зверніть увагу! Виходити на тонку кригу надзвичайно небезпечно! Особливо це застереження стосується рибалок, які попри небезпеку випробовують долю посеред замерзлих водойм. Пам’ятайте, що жодне хобі не вартує того, аби піддавати ризику власне життя. Дивіться фото з місця інциденту / Фото ДСНС Львівщини